Brexit-L'UE prête à travailler sur un texte d'accord commercial-presse

29 septembre (Reuters) - Les négociateurs de l'Union européenne ont fait comprendre qu'ils étaient disposés à débuter les travaux sur un texte juridique commun posant les bases d'un accord commercial avec le Royaume-Uni, a rapporté mardi The Times, alors que s'ouvre dans la journée à Bruxelles un nouveau cycle de négociations. D'après le journal, le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier, s'attend par ailleurs à ce que son homologue britannique David Frost fournisse davantage de détails sur les quotas pour la pêche et les projets de Londres en matière de subventions. Bruxelles a fait marche arrière sur sa menace d'interrompre les discussions en matière de commerce et de sécurité, indique The Times, et est désormais disposé à ne pas attendre un consensus sur tous les points de contentieux pour rédiger un projet d'accord final. Le cycle de discussions qui s'ouvre mardi et doit durer jusqu'à vendredi matin est le dernier programmé à l'heure actuelle par les deux camps, alors que les désaccords persistent. (Rebekah Mathew à Bangalore; version française Jean Terzian)

