Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Johnson prêt à "passer à autre chose" faute d'accord le 15 octobre - Telegraph Reuters • 06/09/2020 à 23:25









6 septembre (Reuters) - Boris Johnson va dire à l'Union européenne que faute d'accord sur le Brexit d'ici au 15 octobre, le Royaume-Uni entérinera un "no deal" et "passera à autre chose", affirme le Telegraph. Le Premier ministre britannique compte énoncer clairement que son pays "ne peut pas remettre en cause, et ne remettra pas en cause, les fondements de l'indépendance du pays" dans le but d'obtenir un accord commercial, ajoute le journal. Le Telegraph avait affirmé vendredi que Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE, allait être mis à l'écart afin de faciliter les négociations. L'information a été démentie samedi par le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, sur Twitter. David Frost, qui mène les négociations sur le Brexit pour Londres, a prévenu dimanche que la Grande-Bretagne ne céderait pas face à l'Union européenne et qu'elle ne redoutait pas une sortie de l'UE sans accord. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant une période de transition fixée au 31 décembre 2020. Aucun accord ne régit pour l'heure les relations entre les deux parties après cette date. Négociateurs et diplomates ont fait savoir cette semaine que les discussions entre Bruxelles et Londres butaient sur la question des aides publiques. (Juby Babu à Bangalore; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.