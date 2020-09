Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Johnson défend son nouveau projet de loi en dénonçant la pression de l'UE Reuters • 14/09/2020 à 19:10









* Le gouvernement britannique assume une transgression du droit international * Les Européens exigent le retrait du projet de loi d'ici la fin du mois * Boris Johnson va devoir composer avec une fronde croissante au sein de son Parti conservateur (Actualisé avec ouverture des débats) par Guy Faulconbridge LONDRES, 14 septembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré lundi devant les députés que le projet de loi visant à affranchir Londres de certaines clauses de l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne au mépris du droit international était nécessaire parce que l'UE n'avait pas "retiré son revolver de la table" pendant les discussions commerciales. Boris Johnson accuse l'UE de menacer d'utiliser l'accord de séparation conclu en janvier pour ériger des barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et il évoque même le risque d'un blocus alimentaire. Mais le projet de loi dévoilé mercredi dernier par son gouvernement, l'Internal Market Bill, suscite une vive opposition à Bruxelles et au Royaume-Uni. A l'ouverture des débats à la Chambre des communes, le Premier ministre affirmé que le texte permettrait d'empêcher l'UE d'utiliser l'accord de séparation pour bloquer les exportations alimentaires de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. "L'intention de ce projet de loi est clairement d'empêcher toute utilisation du bâton contre ce pays", a-t-il dit. "C'est à cela qu'il sert. C'est une protection, c'est un filet de sécurité, c'est une police d'assurance et c'est une mesure très raisonnable." Boris Johnson, qui dispose d'une majorité de 80 sièges à la Chambre des communes, doit faire face à la contestation d'une parti des élus conservateurs, de ses cinq prédécesseurs à Downing Street et de plusieurs de ses proches, comme l'ex-ministre des Finances Sajid Javid. "Enfreindre le droit international est une mesure qui ne devrait jamais être prise à la légère", a déclaré ce dernier dans un communiqué. De son côté, Ed Milliband, l'un des responsables de l'opposition travailliste à la Chambre, a reproché à Boris Johnson de salir la réputation du pays tout entier. JOHNSON "SALIT" LA RÉPUTATION DU PAYS, DIT ED MILLIBAND "Jamais je n'aurais pensé que le respect du droit international puisse être, de mon vivant, un sujet de désaccord (au parlement)", a-t-il dit. "Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il vienne ici pour dire 'nous allons légiférer pour enfreindre le droit international dans un accord que nous avons signé il y a moins d'un an'." "Il salit la réputation de ce pays et il salue la réputation de son mandat", a-t-il ajouté à propos du Premier ministre. L'ancien conseiller juridique de Boris Johnson Geoffrey Cox, remercié en février, a estimé pour sa part dans The Times qu'il en allait du respect de la parole donnée "au nom de la reine". L'accord de divorce prévoit des dispositions particulières pour l'Irlande du Nord regroupées dans un protocole qui vise: 1. à éviter le retour à une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et ne pas nuire ainsi aux accords de paix d'avril 1998 qui ont mis fin à trente années de "troubles" dans la province; 2. à préserver l'intégrité du marché unique européen en maintenant l'Irlande du Nord alignée sur un ensemble limité de règles de l'UE, notamment pour ce qui est des marchandises; 3. à maintenir l'Irlande du Nord dans le territoire douanier du Royaume-Uni. La décision de Boris Johnson a plongé de nouveau dans la crise les négociations entre Londres et Bruxelles à moins de quatre mois de la mise en oeuvre véritable du Brexit (le divorce est formellement entré en vigueur le 31 janvier dernier mais une période de transition court jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux deux parties de s'accorder sur leur future relation). Les Européens, qui ont accéléré leurs préparatifs en vue d'une sortie sans accord, ont donné jusqu'à la fin du mois au gouvernement Johnson pour retirer ce projet de loi, un ultimatum rejeté par Londres. Mais certains diplomates estiment que le gouvernement Johnson tente un coup de force pour obtenir ce qu'il attend des négociations sur la future relation commerciale, ou sortir sans accord. Le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, y voit une "tactique" de négociation dans la dernière ligne droite des discussions. (version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.