Brexit-Bruxelles et Londres se donnent jusqu'à dimanche pour un accord

par Gabriela Baczynska et Elizabeth Piper BRUXELLES, 9 décembre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont convenus de fixer à dimanche la date butoir pour les négociations sur un accord commercial post-Brexit, après avoir échoué à surmonter leurs divergences lors d'un dîner mercredi à Bruxelles. "Des écarts très importants demeurent entre les deux camps et il n'est toujours pas sûr que cela puisse être surmonté", a déclaré une source haut placée à Downing Street. Ce représentant britannique a déclaré que Boris Johnson ne voulait pas clore les discussions sans avoir envisagé toutes les voies possibles. Ainsi, a-t-il poursuivi dans un communiqué, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne sont convenus que les équipes de négociateurs poursuivent les échanges au cours des prochains jours. Ursula von der Leyen a fait écho aux commentaires britanniques à l'issue du dîner, qu'elle a qualifié d'"animé" et "franc", avec Boris Johnson. Les deux camps demeurent "très éloignés" sur un accord, a-t-elle dit dans un communiqué distinct, ajoutant qu'une décision sera prise "d'ici la fin du week-end". Grandes sont les craintes d'un "no deal" en épilogue de ce feuilleton du Brexit, plus de quatre ans après que les Britanniques se sont prononcés en faveur de la sortie de l'UE. Londres et Bruxelles avaient décrit la réunion de jeudi comme la "dernière chance" pour sortir de l'impasse dans les négociations sur les futures relations commerciales entre les deux blocs, tout en reconnaissant qu'un accord pourrait leur échapper. Si le Royaume-Uni a formellement quitté le bloc communautaire en janvier dernier, une période de transition de onze mois s'est alors ouverte, avec le maintien du pays dans le marché unique. Avant de se rendre à Bruxelles mercredi soir, Boris Johnson a déclaré devant le Parlement britannique que l'UE voulait que Londres respecte à l'avenir de nouvelles règlementations européennes sous peine d'être puni et qu'elle "insistait" également pour que le Royaume-Uni abandonne sa souveraineté sur ses zones de pêche. VOIR AUSSI L'avenir des pêcheur français entre les mains des négociateurs européens et britanniques (Avec Paul Sandle, Kate Holton, Williams James, Robin Emmott; version française Jean Terzian)

