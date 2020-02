Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil: Les résultats de GPA, filiale de Casino, sanctionnés en Bourse Reuters • 20/02/2020 à 17:50









BRÉSIL: LES RÉSULTATS DE GPA, FILIALE DE CASINO, SANCTIONNÉS EN BOURSE SAO PAULO (Reuters) - La chaîne de supermarchés brésilienne GPA, filiale du groupe français Casino Guichard Perrachon, accuse une baisse de 6% jeudi à la bourse de Sao Paulo, après avoir fait état d'une baisse de 71% de son bénéfice net au quatrième trimestre en glissement annuel. Son bénéfice net trimestriel est tombé à 98 millions de reais (21 millions d'euros), alors que les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur 327,6 millions de reais (69,4 millions d'euros). GPA a achevé en novembre l'acquisition de 96,57% du capital de la firme colombienne Almacenes Exito, dans le cadre d'une simplification de la structure d'actionnariat de Casino en Amérique latine. (Aluisio Alves et Gabriela Mello, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.57%