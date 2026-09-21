Brésil : le virage à droite de l'Amérique latine peut-il atteindre Brasília ?

A moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne, prévu le 4 octobre, la course entre Luiz Inácio Lula da Silva et Flávio Bolsonaro reste particulièrement indécise.

Le dernier sondage BTG Pactual/Nexus crédite le président sortant de 40% des intentions de vote au premier tour, contre 37% pour le fils aîné de Jair Bolsonaro. Dans l'hypothèse d'un second tour, Lula recueillerait 46% des suffrages contre 45% pour son adversaire, soit un écart inférieur à la marge d'erreur de deux points.

Les marchés prédictifs affichent néanmoins un rapport de force sensiblement différent. Sur Polymarket et Kalshi, Flávio Bolsonaro est désormais crédité d'une probabilité implicite d'environ 60% de remporter l'élection, contre 40% pour Lula, après avoir dépassé le président sortant au cours des dernières semaines. Ces probabilités reflètent les prix des contrats négociés sur la plateforme et ne constituent toutefois pas un sondage d'opinion.

Au-delà de la bataille électorale, les investisseurs surveillent surtout les conséquences budgétaires du scrutin. La campagne Bolsonaro travaille sur une nouvelle règle fiscale qui limiterait davantage la progression des dépenses lorsque la dette publique augmente, alors que celle-ci atteignait 81,9% du PIB en juin. Lula a parallèlement annoncé une hausse de 15% du principal programme d'aides sociales aux ménages modestes, le Bolsa Família, ainsi que plusieurs mesures de soutien face à la hausse des prix de l'énergie.

Une victoire de Flávio Bolsonaro prolongerait par ailleurs le récent déplacement vers la droite observé dans plusieurs grandes économies latino-américaines. Après l'Argentine, le Chili, l'Équateur ou encore la Bolivie, la Colombie a également basculé à droite en juin, renforçant un mouvement régional qui contraste avec la "vague rose" du début de la décennie.