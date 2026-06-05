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Brenntag profite d'achats à bon compte, malgré l'avis de DZ Bank
information fournie par AOF 05/06/2026 à 16:02

(Zonebourse.com) - Brenntag se reprend ( 1,12%, à 56,91 euros) à la Bourse de Francfort après trois replis consécutifs qui ont fait perdre au titre 1,78%. Le titre grimpe malgré DZ Bank qui a abaissé son objectif de cours de 51 à 48 euros, tout en maintenant sa recommandation à vendre.

Pour se justifier, les analystes expliquent que malgré le programme d'économies et les ajustements de prix, aucun inversement durable de la tendance n'a été constaté.

Dans le détail, le premier trimestre du spécialiste des produits chimiques industriels et de spécialités a été faible, selon DZ Bank, marqué par une demande prudente, des volumes en baisse, même si la volatilité du marché à partir de mi-mars a permis une nette amélioration. A partir de cette période, Brenntag a réussi à tirer parti des perturbations des chaînes d'approvisionnement pour ajuster ses prix et renforcer ses marges d'Ebitda opérationnel, surtout dans la division Essentials.

Sur les trois premiers mois de l'année, à taux de change constant, l'Ebitda opérationnel s'est affaissé de 8,3%, pour s'établir à 306 millions d'euros, tandis que le free cash-flow a fortement diminué de 44%, à 91 millions d'euros. Il a été impacté par la baisse des résultats, la hausse significative du besoin en fonds de roulement, liée à l'augmentation des prix du pétrole et des matières premières.

Au niveau des perspectives, la direction s'est montrée très prudente en ce qui concerne l'évolution de la demande au second semestre, mais les objectifs ont été confirmés : un Ebitda opérationnel annuel compris entre 1,15 et 1,35 milliard d'euros.

Pour finir, DZ Bank liste les points forts et les points faibles de la société. Les analystes apprécient notamment le focus accru sur les besoins de clients et des fournisseurs, l'optimisation de l'efficience et les synergies entre les deux segments, la concentration sur les marchés finaux à forte croissance (Food & Nutrition) ou encore le budget élevé alloué aux fusions et acquisitions.

Du côté des risques, les analystes pointent un risque de retard dans la reprise globale des volumes de ventes, une difficulté à matérialiser de nouvelles vagues d'économies, ou encore la désintermédiations (les clients achètent en direct chez le fabricant).

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 16:02:00.

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