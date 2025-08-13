 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 786,08
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Brenntag dévoile des résultats trimestriels en baisse, sans surprise
information fournie par AOF 13/08/2025 à 11:07

(AOF) - Au deuxième trimestre, la société Brenntag a publié des résultats qualifiés " d’inférieurs aux attentes ", marqués par un environnement de marché toujours difficile, caractérisé par une forte incertitude économique et une évolution défavorable des taux de change. Dans ces conditions, les revenus se sont affaissés de 7,3%, à 3,869 milliards d’euros, tandis que l’Ebita opérationnel a reculé de 17,1%, à 246,4 millions d’euros. De son côté, le bénéfice après impôts est passé de 151,3 à 43,2 millions d’euros.

Le distributeur de produits chimiques a toutefois indiqué que dans ses deux divisions ( " Specialties " et " Essentials ") , l'accent mis sur l'exploitation des opportunités commerciales, la réalisation d'économies de coûts et la mise en œuvre des initiatives stratégiques a généré des contributions positives.

Brenntag a confirmé son objectif d'Ebita opérationnel qui devrait être compris entre 950 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros. Ce dernier avait été abaissé au mois de juillet dernier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BRENNTAG
53,940 EUR XETRA -2,74%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 11:30

    une europe qui se desindustrialise, comment un acteur comme brenntag peut t il y faire de la croissance? c est impossible...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank