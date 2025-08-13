Brenntag dévoile des résultats trimestriels en baisse, sans surprise

(AOF) - Au deuxième trimestre, la société Brenntag a publié des résultats qualifiés " d’inférieurs aux attentes ", marqués par un environnement de marché toujours difficile, caractérisé par une forte incertitude économique et une évolution défavorable des taux de change. Dans ces conditions, les revenus se sont affaissés de 7,3%, à 3,869 milliards d’euros, tandis que l’Ebita opérationnel a reculé de 17,1%, à 246,4 millions d’euros. De son côté, le bénéfice après impôts est passé de 151,3 à 43,2 millions d’euros.

Le distributeur de produits chimiques a toutefois indiqué que dans ses deux divisions ( " Specialties " et " Essentials ") , l'accent mis sur l'exploitation des opportunités commerciales, la réalisation d'économies de coûts et la mise en œuvre des initiatives stratégiques a généré des contributions positives.

Brenntag a confirmé son objectif d'Ebita opérationnel qui devrait être compris entre 950 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros. Ce dernier avait été abaissé au mois de juillet dernier.

