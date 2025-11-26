Renaud Dutreil défend les "abeilles" de la production face aux "frelons" politiques

Renaud Dutreil, père du pacte de transmission d'entreprises familiales qui porte son nom, et qui a occupé plusieurs postes de ministres sous Jacques Chirac entre 2002 et 2005, a défendu mercredi les "abeilles" qui produisent en France, semblant espérer qu'une candidature à la présidentielle vienne de ce côté.

Il a repris sur Radio Classique la métaphore des abeilles et des frelons, du philosophe du 19e siècle Claude-Henri de Saint-Simon : celui-ci explique en substance que les gouvernants ou élus (les frelons) vivent sur "le miel" produit par les industriels (les abeilles).

Aujourd'hui "les abeilles sont consternées par les frelons qui ne semblent plus servir l’intérêt du pays mais leur propre intérêt" a dit M. Dutreil, "elles en ont ras-le-bol et ont le sentiment que la classe politique ne les comprend plus et est devenue assez ignorante".

Évoquant les députés, il a estimé qu'on devrait "leur faire passer un examen d'économie de base pour qu'ils atteignent le niveau bac avant de décider pour l'ensemble des Français ce qui est bon et pas bon".

"Il faut que les abeilles s'organisent, développent un programme politique et, peut-être, aient un candidat à l'élection présidentielle car elles ne trouvent pas de solutions dans les partis politiques. Elles savent s'organiser et je suis sûr qu'elles trouveront leur bon candidat", a-t-il ajouté.

L'ancien ministre devenu homme d'affaires, plus présent dans les médias depuis quelques semaines, notamment à l'occasion de la publication par la Cour des comptes ce mois-ci d'un rapport critique sur le Pacte Dutreil, a par ailleurs considéré qu'il y avait "énormément d'hypocrisie" sur le sujet de Shein.

"Chez Michel-Edouard Leclerc vous trouvez les mêmes produits fabriqués dans les mêmes usines", a-t-il dit. Pourquoi s'en prendre à Shein parce que c'est un nom chinois et pas à Michel-Edouard Leclerc qui est français?".

"C'est plutôt le problème de la réindustrialisation de la France qu'il faut mettre sur la scène", selon lui.

M. Dutreil a jugé en outre "intéressant que "M. (Frédéric) Merlin - le patron du BHV qui vient d'ouvrir une boutique Shein dans ses murs parisiens - souhaite amener Shein à la pratique du commerce de centre-ville".

D'autres ouvertures sont prévues à Dijon, Reims, Grenoble, Angers ou Limoges.

Le géant chinois du commerce est actuellement la cible de nombreuses critiques, et d'une assignation judiciaire de l'Etat français pour avoir vendu sur sa plateforme des poupées sexuelles figurant des enfants.