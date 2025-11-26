Shein dans le collimateur de l'UE, après le scandale des poupées pédopornographiques en France

L'audience qui devait se tenir mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris pour la possible suspension de la plateforme Shein a été renvoyée au 5 décembre ( AFP / Julie SEBADELHA )

L'Union européenne a intensifié mercredi ses pressions sur le géant de la vente en ligne Shein après le scandale en France de la vente de poupées sexuelles ressemblant à des enfants, invoquant des risques pour les consommateurs à l'échelle européenne.

La controverse a débuté en novembre lorsque les autorités françaises ont condamné Shein pour avoir proposé à la vente des poupées sexuelles ressemblant à des enfants et décidé de suspendre la plateforme.

Le gouvernement français a multiplié les procédures envers Shein, fondée en Chine en 2012 mais désormais basée à Singapour, pour obtenir la suspension de son site pour trois mois minimum. Paris exhortait depuis l'UE à sévir également contre la plateforme.

Mercredi, l'exécutif européen est monté au créneau à son tour: "Nous avons désormais de sérieuses indications que Shein pourrait effectivement présenter des risques plus systémiques pour nos consommateurs dans toute l'Union européenne", a réagi le porte-parole de l'UE, Thomas Regnier.

Le gouvernement français a "salué" cette décision de l'exécutif européen "pouvant potentiellement aller jusqu'à l'ouverture d'une enquête" et qui "expose" la plateforme "à des sanctions pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaire mondial".

La Commission européenne pointe également du doigt le risque de vente illégale d'armes sur Shein. Elle demande désormais à la plateforme des gages sur l'accès des mineurs à son site, "en particulier via des mesures de vérification d'âge".

La Commission a adressé ces demandes à Shein dans le cadre du DSA (Digital services act), le règlement européen sur les contenus en ligne qui oblige les grandes plateformes à prendre des mesures renforcées pour protéger leurs utilisateurs contre les contenus illégaux et dangereux.

Le DSA peut déboucher sur des enquêtes voire des amendes. Pour l'heure, Bruxelles demande à Shein de lui fournir des informations détaillées et des documents internes sur les mesures prises pour garantir que les enfants ne soient pas exposés à des contenus inappropriés pour leur âge. La Commission souhaite également en savoir plus sur les mesures prises par Shein pour empêcher la vente de produits illégaux, tels que des armes, sur sa plateforme.

Mais le DSA donne à Bruxelles le pouvoir, en dernier recours, de suspendre temporairement la plateforme.

- Système défaillant -

Ajoutant leur pression à celle de la Commission, les députés européens estiment qu'il est temps pour l'Europe de plus tenir la bride aux plateformes.

Mercredi, une majorité de députés européens a ainsi soutenu une résolution non contraignante stipulant que la suspension des plateformes qui enfreignent les règles "ne devrait plus être considérée comme une mesure exceptionnelle prise en dernier recours".

Les députés estiment que les faits reprochés à Shein "témoignent non pas de l'existence d'incidents isolés, mais d'un système défaillant auquel il n'est pas possible de remédier par le simple retrait d'un produit ou des excuses publiques".

En France, une audience de Shein qui devait se tenir mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris a été renvoyée au 5 décembre sur demande de l'avocat de l'État, qui a regretté avoir reçu tardivement les arguments de défense de Shein.

Paris veut enclencher "dans les prochains jours" la même procédure de suspension envers deux autres plateformes, AliExpress et Joom, également en raison de la vente de poupées pédopornographiques ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Paris veut en outre enclencher "dans les prochains jours" la même procédure de suspension envers deux autres plateformes, AliExpress et Joom, également en raison de la vente de poupées pédopornographiques.

"C'est un combat qui vise à protéger les consommateurs, qui vise aussi à protéger les enfants, les adolescents", a annoncé mercredi le ministre du Commerce Serge Papin sur la chaîne française TF1.

Le gouvernement a également signalé à la justice les plateformes eBay, Temu et Wish pour la vente de produits illégaux.

Début novembre, le gouvernement français avait déjà essayé de suspendre Shein avec une procédure administrative.

Le groupe avait retiré en conséquence les produits concernés et avait suspendu toutes les ventes réalisées sur son site français par des vendeurs tiers, sa place de marché (ou "marketplace"), ainsi que celles hors habillement. Une première "victoire" selon Paris.