Braveheart Bio vise une valorisation de 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Braveheart Bio vise une valorisation pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi cette société biopharmaceutique au stade clinique.

Basée à San Francisco, en Californie, la société vise à lever 318,8 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 18,8 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Stifel et Cantor sont les co-chefs de file de l'opération.

Braveheart Bio prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "BRVE".