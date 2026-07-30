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Braveheart Bio vise une valorisation de 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des précisions tout au long du texte)

Braveheart Bio vise une valorisation pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi cette société biopharmaceutique au stade clinique.

Basée à San Francisco, en Californie, la société vise à lever 318,8 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 18,8 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Stifel et Cantor sont les co-chefs de file de l'opération.

Braveheart Bio prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "BRVE".

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