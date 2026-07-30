Braveheart Bio vise à lever 318,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société biopharmaceutique Braveheart Bio, spécialisée dans les essais cliniques, a annoncé jeudi qu'elle comptait lever jusqu'à 318,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.