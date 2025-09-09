Braun-Pivet "évidemment" prête à aller à Matignon

La présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, dirige la session parlementaire extraordinaire avant un vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite prête mardi à aller Matignon pour y mettre en oeuvre un éventuel "pacte de coalition", promettant si c'était le cas de gouverner sans faire usage du 49.3 et de demander d'emblée un vote de confiance.

"Je ne suis pas candidate" pour Matignon, "en revanche je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays", a affirmé sur RTL la députée Renaissance des Yvelines, alors que le Premier ministre François Bayrou doit présenter en fin de matinée sa démission au président de la République.

"Si d'aventure, il fallait assumer cette mission-là, évidemment je ne rechignerais pas", a-t-elle aussi déclaré.

Mme Braun-Pivet, qui reçoit à 9H30 les présidents des différents groupes politiques de l'Assemblée, plaide pour la conclusion entre ceux qui le souhaitent, d'un "programme d'action jusqu'en 2027".

"Nous discuterons de cela et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une minute à perdre pour essayer de se mettre d'accord sur ce pacte de responsabilité et de stabilité", a-t-elle dit, soulignant l'urgence de doter la France d'un budget pour 2026.

Si elle était nommée, Mme Braun-Pivet s'engagerait à renoncer à faire usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet de faire adopter des textes sans vote, et voudrait solliciter un vote de confiance de l'Assemblée.

"Il faut le faire d'entrée de jeu sur le pacte de coalition pour que le pacte de coalition soit clair pour les Français, et que l'acceptation de la représentation nationale soit claire", a-t-elle soutenu.

Pour atteindre une majorité absolue, Mme Braun-Pivet souhaite associer "les socialistes", les "écologistes" à la coalition gouvernementale actuelle.

Sur le plan programmatique, la titulaire du perchoir a souligné qu'il faudrait faire des "compromis" et probablement revenir sur le projet de l'actuel gouvernement de réduire le déficit de 44 milliards d'euros en 2026.

Elle a prôné l'abandon de la proposition de M. Bayrou de supprimer deux jours fériés, et souhaité l'adoption d'un "budget qui soit juste, équitable".