Brad Singer nommé directeur financier de Warner Bros après la scission
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a nommé mercredi Brad Singer, ancien dirigeant du secteur des médias, au poste de directeur financier de son studio et de ses activités de diffusion en continu, après la séparation prévue l'année prochaine.

Brad Singer rendra compte à David Zaslav, qui devrait devenir président-directeur général de Warner Bros. Ils ont déjà travaillé ensemble chez Discovery Communications.

Le géant des médias divise ses unités en Warner Bros et Discovery Global, mettant fin à une fusion réalisée en moins de quatre ans afin de développer les activités de streaming et de studios sans subir le poids de l'unité de réseaux en déclin.

Brad Singer deviendra le directeur financier de Warner Bros, qui abrite les joyaux de la couronne de la bibliothèque de divertissement de WBD, notamment Warner Bros et DC Studios, ainsi que le service de streaming HBO Max.

L'unité des réseaux mondiaux comprendra ses réseaux câblés, CNN et TNT Sports, ainsi que le service de diffusion en continu Discovery+.

"Brad a joué un rôle déterminant dans la création de valeur et la croissance pendant la période où nous avons travaillé ensemble à Discovery Communications", a déclaré David Zaslav dans un communiqué.

Avant de rejoindre la société d'investissement ValueAct Capital en 2012, Brad Singer a occupé le poste de directeur financier de Discovery Communications, qui a fusionné avec WarnerMedia en 2022 pour former Warner Bros Discovery.

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
12,0142 USD NASDAQ +1,82%
