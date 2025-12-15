Brad Jacobs quitte les conseils d'administration de XPO et GXO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brad Jacobs quittera son poste de président de XPO XPO.N et de GXO Logistics GXO.N , ont annoncé les entreprises lundi.

Brad Jacobs est souvent considéré comme un gourou des fusions et acquisitions, ayant créé des entreprises de logistique, de gestion des déchets et de location d'équipements valant plusieurs milliards de dollars.

Il a fondé XPO Logistics, aujourd'hui XPO, en 2011 et en est le président depuis lors. Il a ensuite transformé les activités d'entreposage de XPO en GXO Logistics, puis a séparé ses activités de courtage de camions en RXO. Brad Jacobs sera conseiller spécial de XPO jusqu'en juin de l'année prochaine.

Mario Harik assumera le rôle de président de XPO tout en restant directeur général. Patrick Byrne succédera à Jacobs à la tête de GXO.