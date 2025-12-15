 Aller au contenu principal
Brad Jacobs, président d'XPO, démissionne ; les actions chutent
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de logistique et de transport XPO XPO.N chutent de près de 1,6 % à environ 146,7 $ ** La société annonce que Brad Jacobs quittera son poste de président exécutif à compter du 31 décembre 2025

** La société ajoute que Jacobs sera conseiller principal de XPO jusqu'au 30 juin 2026

** Le directeur général Mario Harik assumera le rôle de Jacobs - XPO

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de XPO ont augmenté de 11,8 % depuis le début de l'année

XPO
146,385 USD NYSE -1,78%
