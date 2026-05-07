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Bpifrance réduit ses positions dans Technip Energies
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 08:32

Bpifrance a lancé hier soir le placement de 2% du capital de Technip Energies (3,57 millions d'actions) à 39 EUR l'action. Le produit de l'opération atteint 139 MEUR.

Après cette opération, la banque publique descendra autour de 8% du capital de la société d'ingénierie. Morgan Stanley et Société Générale ont orchestré l'opération. Le cours auquel l'opération a été réalisée n'a pas été communiqué, mais ces placements sont toujours effectués avec une décote sur le dernier cours coté pour assurer l'absorption du papier par le marché. En pré-séance, Technip perdait un peu plus de 2% autour de 39,30 EUR.

Bpifrance est le second actionnaire de Technip Energies, derrière HAL Investments.

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