Bpifrance lance un fonds dédié aux petites capitalisations

( AFP / ERIC PIERMONT )

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds de 200 millions d’euros dédié aux entreprises cotées françaises de petite capitalisation, les "small caps", avec un premier investissement dans Ieva Group (beauté personnalisée).

Ce fonds, BlueSpring, "a vocation à répondre à une véritable faille de marché", estime Bpifrance dans un communiqué.

"Les small caps regroupent de nombreuses pépites, souvent innovantes et performantes, mais aujourd'hui insuffisamment accompagnées par les investisseurs", observe le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, cité dans le communiqué.

"Notre ambition, poursuit-il, est de les aider à devenir les champions français de demain, en leur apportant un actionnariat patient et engagé. Dans un contexte de profondes transitions technologiques et environnementales, ces entreprises ont besoin de partenaires solides pour stabiliser leur capital et soutenir leur trajectoire de croissance".

À travers BlueSpring, Bpifrance réalisera des investissements ciblés sur ses fonds propres, en prenant des participations minoritaires et de long terme dans des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros, tous secteurs confondus.

Le fonds a l'ambition de réaliser "2 à 3 investissements par an afin de constituer, sur une période d'investissement de 5 ans, un portefeuille d'environ 12 sociétés, pour un ticket moyen de 15 millions d'euros", ajoute le communiqué.

La prise de participation sera conditionnée à l'obtention d'une représentation au sein de la gouvernance de la société.

Le premier investissement sera réalisé lors de l'introduction en Bourse de Ieva Group, dont le fondateur Jean Michel Karam, "ambitionne de créer le leader des expériences uniques de beauté et de bien-être sur mesure", précise Bpifrance.

Bpifrance dispose d'une option d'achat auprès des actionnaires existants, qui lui offre la possibilité de doubler son investissement initial de 3 millions d'euros.