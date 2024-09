Bpifrance acquiert un peu plus de 5% du capital d'Ipsos

Bpifrance est entré au capital d'Ipsos, l'un des leaders des sondages et études de marché, avec une "prise de participation de plus de 5%", ont annoncé la banque publique et la société mardi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'opération a été réalisée par le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, qui vise à "accompagner sur le long terme des leaders mondiaux français cotés en Bourse, qui présentent un fort potentiel de création de valeur tout en répondant aux nouveaux enjeux digitaux actuels", précise un communiqué de la banque publique.

Concrètement, le fonds Lac1 s'engage "pendant une durée d'un an à conserver ses titres et envisage de poursuivre ses achats de titres Ipsos, en fonction des conditions de marché, dans l'objectif de détenir 7% du capital de la société".

Il "s'engage également, pendant une durée de deux ans, à ne réaliser de nouvelles acquisitions ou souscriptions de titres Ipsos que dans la limite du seuil de 10% du capital et/ou des droits de vote".

Dans un communiqué distinct, Ipsos a salué une "excellente nouvelle". "C'est un témoignage positif sur l'importance du métier d'Ipsos, qui consiste à fournir des informations et des analyses précises et claires sur les évolutions de la société, des marchés et des personnes".

Créé en 1975, côté en Bourse depuis 1999, il affirme être "l'un des leaders mondiaux des études de marché, présent dans 90 marchés et comptant près de 20.000 collaborateurs".

Ces dernières années, le secteur des sondages et études de marché est en pleine transformation, bouleversé par la numérisation.

Il y a deux ans, OpinionWay avait été racheté par Les Echos-Le Parisien et l'Ifop avait été vendu par la famille Dentressangle au fonds LFPI, l'un des gestionnaires d'actifs indépendants multi-stratégies en Europe.

Il existe une dizaine d'acteurs de taille importante en France, dont TNS Sofres, Ipsos, CSA, Viavoice, BVA.