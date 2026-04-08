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Pour ses 80 ans, EDF mobilise 240 millions d'euros pour aider les Français à passer à l'électrique
information fournie par AFP 08/04/2026 à 10:28

Le PDG d'EDF, Bernard Fontana, photographié à Petit-Caux (Seine-Maritime) le 12 mars 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le PDG d'EDF, Bernard Fontana, photographié à Petit-Caux (Seine-Maritime) le 12 mars 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Des pompes à chaleur et des camions électriques pour moins dépendre des coûteuses importations d'hydrocarbures: le groupe électricien français EDF a annoncé mercredi un plan à 240 millions d'euros pour accélérer le passage à l'électrique des ménages modestes et des petites entreprises et pour soutenir l'implantation d’activités industrielles gourmandes en électricité, dont les centres de données.

Le gouvernement doit présenter prochainement son plan d'électrification pour réduire la dépendance de la France au pétrole et au gaz, mais aucune date n'a été confirmée. En attendant, c'est l'entreprise publique EDF qui apporte "sa pierre à l'édifice" à l'occasion du 80e anniversaire jour pour jour de sa création, en 1946.

"Ces 240 millions, si on les propose aujourd'hui, trois fois 80 millions à l'occasion de nos 80 ans, (c'est) pour montrer que nous prenons notre part et (qu')on aide concrètement les Français à passer à l'électrique", a déclaré le PDG d'EDF, Bernard Fontana, dans une interview à Franceinfo.

Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, "il y a tout un enjeu à passer à l'électrique", une énergie "compétitive", "souveraine" et à 95% "décarbonée" grâce au nucléaire et aux renouvelables, a ajouté le dirigeant. La France importe chaque année en moyenne pour 60 milliards d'euros d'énergies fossiles.

Le plan d'EDF prévoit le versement à environ 80.000 ménages modestes ou très modestes d'une prime de 1.000 euros, cumulable avec les aides existantes, pour les aider "à passer à la pompe à chaleur, ce qui leur permet de bénéficier de factures d'énergie moins chère", a indiqué le PDG.

Cet investissement étant coûteux, ce coup de pouce permettra d'abaisser leur reste à charge à environ 3.000 euros, soit un coût inférieur à celui du remplacement d'une chaudière à gaz, selon EDF.

Pour les TPE-PME du transport routier, EDF prévoit de verser 30 millions d'euros d'aides à celles qui souhaiteraient passer au poids lourd électrique, avec une prime moyenne de 15.000 euros par camion, dans la limite de deux par entreprise.

En complément, 50 millions d'euros seront consacrés à l’installation de 180 bornes de recharge pour les poids lourds répartis sur le territoire métropolitain d’ici 3 ans.

Ces deux catégories d'usagers pourront se rendre sur la plateforme jepassealelectrique.fr, en fournissant les justificatifs des aides déjà perçues, et "indépendamment du fait qu'elles sont clientes ou non chez EDF", a indiqué à l'AFP Béatrice Bigois, directrice exécutive Groupe Clients, Services et Territoires, chez EDF.

Le groupe va en outre consacrer 80 millions d'euros pour favoriser l’installation de nouvelles activités très consommatrices d'électricité: industries ou centres de données. "L'idée, explique Béatrice Bigois, est d'investir dans l'achat et le pré-équipement de terrains, qui seront raccordés au réseau électrique, afin de fournir des solutions clés en main à des nouveaux acteurs" et de réduire les délais d'implantation par deux.

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