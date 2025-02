BPCE: projet de plateforme technologique commune information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son projet stratégique VISION 2030, le Groupe BPCE annonce le lancement d'un projet de plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d'Epargne.



Dans un délai de quatre ans, un système d'information commun serait utilisé au lieu de deux systèmes actuellement.



'Ce projet apporte une réponse ambitieuse aux nouveaux enjeux technologiques et permet de pleinement tirer parti d'économies d'échelle. Il accélérera les investissements, optimisant le service offert à 35 millions de clients, et enrichira le quotidien des collaborateurs du groupe, soutenant ainsi le développement de la banque de proximité en France' indique le groupe.



Ce projet respectera l'identité des deux réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d'Epargne.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : ' Le lancement d'une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d'Epargne constitue un projet structurant qui s'inscrit pleinement dans VISION 2030, en ligne avec notre volonté d'accélérer le développement de notre métier de banque de détail en France. En rapprochant nos systèmes d'information, nous renforcerons notre solidité et notre flexibilité, tout en améliorant notre capacité à satisfaire les attentes de nos clients'.





