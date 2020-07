Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE n'a pas l'intention de faire d'offre publique pour les actions Natixis Reuters • 17/07/2020 à 19:00









(Actualisé avec démenti) PARIS, 17 juillet (Reuters) - BPCE ne fera pas d'offre publique pour les actions Natixis CNAT.PA qu'il ne possède pas encore, annonce vendredi la banque mutualiste dans un communiqué. "A la suite de récentes rumeurs de presse, BPCE fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique sur les actions Natixis, étant rappelé que BPCE mène en permanence des réflexions stratégiques sur les possibles évolutions de l'organisation du groupe", dit-elle. Cette mise au point a été faite après la publication d'un article du Financial Times rapportant que BPCE réfléchit à l'acquisition des 30% de Natixis qu'il ne possède pas encore. Selon le quotidien financier, BPCE a réfléchi à cette idée ces derniers mois avec plusieurs conseillers. (Aakriti Bhalla et Maya Nikolaeva, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +4.12%