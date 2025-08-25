BPCE: l'UE autorise la création d'une entreprise avec ALBA et CDC
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:56
La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par : (i) Alba NGM Co-Invest S.L.P.S, contrôlée par Alba Infra Founding Partners SAS (ALBA) ; (ii) Mirova Energy Transition 6 S.L.P., contrôlée par BPCE SA ; et (iii) la Caisse des dépôts et consignations (' CDC '), toutes situées en France.
L'opération porte principalement sur des investissements dans la mobilité à faible émission de carbone et les systèmes d'énergie renouvelable décentralisés en France.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations. Cette autorisation sommaire illustre la volonté de la Commission de réduire la charge réglementaire pesant sur les entreprises et d'approuver rapidement une opération qui ne porte manifestement pas atteinte à la concurrence en Europe, mais vise plutôt à soutenir les efforts de décarbonisation de l'UE et la transition vers une énergie propre.
