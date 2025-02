BPCE: hausse de 26% du RNPG à 3 520 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe BPCE est en hausse de 11 % à 6 046 millions d'euros au 4ème trimestre 2024 grâce à une forte activité commerciale sur tous les métiers. A fin décembre 2024, il s'élève à 23 317 millions d'euros, en hausse de 5 %.



Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 064 millions d'euros, en hausse de 14 % au 4ème trimestre 2024 et 15 397 millions d'euros, en hausse de 4 % en 2024.



Le résultat brut d'exploitation ressort à 1 862 millions d'euros au 4ème trimestre 2024 en hausse de 40 % et à 6 933 millions d'euros en 2024, en hausse de 18 %.



Le résultat net publié part du groupe s'établit à 913 millions d'euros au 4ème trimestre 2024, en hausse de 140 %. Il ressort à 3 520 millions d'euros en 2024, en hausse de 26 %. Le résultat net part du groupe sous-jacent est de 977 millions d'euros au 4ème trimestre 2024 en hausse de 103 % et s'élève à 3 675 millions d'euros en 2024 en hausse de 26 %.



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin décembre 2024 est estimé à 16,2 % et reste inchangé par rapport au trimestre précédent.



Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : ' 2024 aura marqué le retour de la performance dans tous nos métiers. Le Groupe BPCE voit son bénéfice progresser de 26 % sur l'ensemble de l'année et de 140% au quatrième trimestre 2024. Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne bénéficient du rebond confirmé de leur marge nette d'intérêt, ainsi que d'une activité commerciale intense, illustrée par l'accueil de 846 000 nouveaux clients en 2024'.





