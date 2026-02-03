 Aller au contenu principal
BPCE affiche un résultat net publié part du groupe de 4 061 millions d'euros en 2025 ( 15%)
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:09

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 693 millions d'euros est en hausse de 11 %, au 4ème trimestre 2025, et en hausse de 10 % à 25 722 millions d'euros en 2025, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 729 millions d'euros, en hausse de 16 % sur un an au 4ème trimestre 2025 et 17 502 millions d'euros, en hausse de 14 % sur un an en 2025.

Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne affichent des performances commerciales dynamiques avec 820 000 nouveaux clients sur tous les marchés. La production de crédits des réseaux pour les ménages et les entreprises s'élève à 102 milliards d'euros en 2025, en hausse de 20 %. Les encours d'épargne de bilan ont augmenté de 14 milliards d'euros sur un an.

Le résultat net publié part du groupe s'établit à 1 104 millions d'euros au 4ème trimestre 2025, en hausse de 21 % sur un an.

En 2025, le résultat net publié part du groupe s'établit à 4 061 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an.

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin décembre 2025 atteint un niveau estimé de 16,5 %, en hausse sur le trimestre.

