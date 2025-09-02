BPCE a finalisé avec succès une ' European Defence bond ' de 750 ME
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 11:28
Le placement de cette émission de titre senior préféré d'un montant de 750 millions d'euros, à échéance cinq ans, a été assuré par Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).
Les fonds levés permettront de financer et refinancer des actifs du secteur de la défense.
'Le succès de cette émission témoigne de l'intérêt marqué du marché vis-à-vis de cette initiative pionnière avec un niveau élevé de sursouscriptions (2,8 milliards dans le carnet d'ordres), rassemblant plus de 140 investisseurs' indique le groupe dans son communiqué.
Dans le cadre de son projet stratégique Vision 2030, le Groupe BPCE s'engage pour le secteur de la défense afin de répondre aux enjeux de souveraineté.
Jérôme Terpereau, directeur général en charge des finances du Groupe BPCE a déclaré : ' L'émission par BPCE du premier ' European Defence Bond ', bénéficiant du label Euronext, constitue une nouvelle étape marquante dans le financement des entreprises du secteur de la défense et de la sécurité. Grâce à cette émission, qui a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, le Groupe BPCE réaffirme son engagement dans ce domaine stratégique, essentiel pour la souveraineté nationale et européenne, ainsi que sa qualité de pionnier sur le marché obligataire '.
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite
-
MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC : * KRAFT HEINZ ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer