 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 695,48
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BPCE a finalisé avec succès une ' European Defence bond ' de 750 ME
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 11:28

(Zonebourse.com) - BPCE annonce ce matin avoir finalisé avec succès, le 28 août 2025, le premier ' European Defence bond ' réalisé par une institution financière en Europe.

Le placement de cette émission de titre senior préféré d'un montant de 750 millions d'euros, à échéance cinq ans, a été assuré par Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).

Les fonds levés permettront de financer et refinancer des actifs du secteur de la défense.

'Le succès de cette émission témoigne de l'intérêt marqué du marché vis-à-vis de cette initiative pionnière avec un niveau élevé de sursouscriptions (2,8 milliards dans le carnet d'ordres), rassemblant plus de 140 investisseurs' indique le groupe dans son communiqué.

Dans le cadre de son projet stratégique Vision 2030, le Groupe BPCE s'engage pour le secteur de la défense afin de répondre aux enjeux de souveraineté.

Jérôme Terpereau, directeur général en charge des finances du Groupe BPCE a déclaré : ' L'émission par BPCE du premier ' European Defence Bond ', bénéficiant du label Euronext, constitue une nouvelle étape marquante dans le financement des entreprises du secteur de la défense et de la sécurité. Grâce à cette émission, qui a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, le Groupe BPCE réaffirme son engagement dans ce domaine stratégique, essentiel pour la souveraineté nationale et européenne, ainsi que sa qualité de pionnier sur le marché obligataire '.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nestlé emballage (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé: HSBC confirme son conseil d'achat
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 12:46 

    (Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite

  • L'administrateur délégué de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan d'entreprise
    MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite

  • LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:15 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC : * KRAFT HEINZ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank