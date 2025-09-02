BPCE a finalisé avec succès une ' European Defence bond ' de 750 ME information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 11:28









(Zonebourse.com) - BPCE annonce ce matin avoir finalisé avec succès, le 28 août 2025, le premier ' European Defence bond ' réalisé par une institution financière en Europe.



Le placement de cette émission de titre senior préféré d'un montant de 750 millions d'euros, à échéance cinq ans, a été assuré par Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).



Les fonds levés permettront de financer et refinancer des actifs du secteur de la défense.



'Le succès de cette émission témoigne de l'intérêt marqué du marché vis-à-vis de cette initiative pionnière avec un niveau élevé de sursouscriptions (2,8 milliards dans le carnet d'ordres), rassemblant plus de 140 investisseurs' indique le groupe dans son communiqué.



Dans le cadre de son projet stratégique Vision 2030, le Groupe BPCE s'engage pour le secteur de la défense afin de répondre aux enjeux de souveraineté.



Jérôme Terpereau, directeur général en charge des finances du Groupe BPCE a déclaré : ' L'émission par BPCE du premier ' European Defence Bond ', bénéficiant du label Euronext, constitue une nouvelle étape marquante dans le financement des entreprises du secteur de la défense et de la sécurité. Grâce à cette émission, qui a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, le Groupe BPCE réaffirme son engagement dans ce domaine stratégique, essentiel pour la souveraineté nationale et européenne, ainsi que sa qualité de pionnier sur le marché obligataire '.





