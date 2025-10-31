BPA stable pour Colgate-Palmolive au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 14:10
Sa marge brute ajustée s'est tassée de 1,9 point de base à 59,4%, pour des revenus en croissance de 2% à 5,13 milliards de dollars. En organique, les ventes du groupe de produits d'hygiène corporelle se sont accrues de 0,4%.
Pour l'ensemble de 2025, il confirme viser une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', mais attend désormais une croissance organique entre 1 et 2%, au lieu de la borne basse des 2 à 4% en estimation précédente.
Valeurs associées
|76,470 USD
|NYSE
|0,00%
