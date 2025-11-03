 Aller au contenu principal
BP vend des participations dans des pipelines terrestres aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3, ajout de détails tout au long du document)

BP BP.L a accepté de vendre des participations minoritaires dans certains de ses actifs de pipelines terrestres américains dans les bassins Permian et Eagle Ford à la société d'investissement Sixth Street pour 1,5 milliard de dollars, a-t-il déclaré lundi.

La vente fait partie d'un programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars visant à réduire les niveaux d'endettement que le groupe gère jusqu'à la fin de l'année 2027, et intervient alors que BP examine son portefeuille de pétrole et de gaz et réduit ses coûts.

Josh Stone, analyste chez UBS, a qualifié cette annonce de "petit point positif" qui devrait permettre à BP de réduire son ratio d'endettement d'environ 1 %, avec un impact sur le revenu net de l'ordre de 100 à 200 millions de dollars.

BP est sous la pression des investisseurs et est devenu la cible de l'investisseur activiste Elliott après qu'une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables ait affecté la rentabilité.

Une fois la vente réalisée, l'activité pétrolière et gazière terrestre de BP, bpx energy, détiendra une participation de 51 % dans les actifs Permian et de 25 % dans les actifs Eagle Ford.

BP devrait présenter ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre.

