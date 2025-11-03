BP vend des participations dans des actifs onshore midstream aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2, détails au paragraphe 3)

BP BP.L a déclaré lundi qu'il vendrait des participations dans les actifs intermédiaires Permian et Eagle Ford de ses activités pétrolières et gazières terrestres aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars à des fonds gérés par la société d'investissement Sixth Street.

Cette vente intervient alors que BP examine comment développer ses actifs de production de pétrole et de gaz et réduire ses coûts dans le cadre d'un programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année 2027.

BP est sous la pression des investisseurs après des années de performances inférieures à celles de ses concurrents et est également la cible de l'investisseur activiste Elliott.

L'activité pétrolière et gazière terrestre de BP, bpx energy, détiendra une participation de 51 % dans les actifs Permian et de 25 % dans les actifs Eagle Ford après l'accord, a déclaré la major pétrolière.