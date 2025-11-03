 Aller au contenu principal
BP va vendre pour $1,5 md de participations dans des actifs aux USA
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 08:38

Des véhicules passent devant une station-service BP (British Petroleum) à Liverpool

La major pétrolière BP a déclaré lundi qu'elle vendrait des participations dans les actifs intermédiaires ('midstream') Permian et Eagle Ford de ses activités pétrolières et gazières "onshore" aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars à des fonds gérés par la société d'investissement Sixth Street.

Cette vente intervient alors que BP étudie les moyens de développer ses actifs de production de pétrole et de gaz et de réduire ses coûts dans le cadre d'un programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars (17,15 milliards d'euros) d'ici à la fin de l'année 2027.

Le groupe britannique est sous la pression des investisseurs après des années de performances inférieures à celles de ses rivaux et est également la cible de l'investisseur activiste Elliott.

L'activité pétrolière et gazière terrestre de BP, bpx energy, détiendra une participation de 51% dans les actifs Permian et de 25% dans les actifs Eagle Ford à l'issue de l'opération, a indiqué le géant pétrolier.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

