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BP va céder ses participations dans plus de 10 sociétés de son portefeuille de capital-risque
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails, ajout d'informations contextuelles) par Stephanie Kelly

BP BP.L a conclu un accord visant à céder les participations minoritaires détenues dans plus de dix sociétés de son portefeuille de capital-risque à la société d’investissement Verdane, a-t-elle annoncé mercredi.

La directrice générale Meg O'Neill, qui a pris ses fonctions en avril, a déclaré en début de mois que BP devait donner la priorité à la discipline financière en simplifiant son portefeuille, en réduisant les coûts et en resserrant les dépenses d'investissement, alors que la société se recentre sur ses investissements principaux dans le pétrole et le gaz.

BP conservera des participations dans un petit nombre d’investissements, a-t-elle précisé. Le montant de la vente n’a pas été divulgué.

La branche de capital-risque du géant britannique, BP Ventures, créée en 2007, comptait 27 entreprises dans son portefeuille, comme l'indiquait son site web avant l'annonce. Parmi celles-ci figuraient des projets liés à l'intelligence artificielle, aux véhicules électriques et à l'hydrogène.

BP s'était lancée sans succès dans les énergies renouvelables avant d'annoncer une réorientation stratégique l'année dernière.

La société se lance dans un plan de cession de 20 milliards de dollars visant à réduire sa dette et à améliorer sa rentabilité.

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