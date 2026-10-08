BP suspend la production sur les plateformes de Na Kika et Thunder Horse en raison de l'ouragan Isaias

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BP BP.L a annoncé jeudi avoir évacué tout le personnel des plateformes Na Kika et Thunder Horse et interrompu la production sur ces deux sites en raison de l'ouragan Isaias .

« Par mesure de précaution, nous avons également évacué le personnel non essentiel de nos plateformes Argos, Atlantis et Mad Dog », a indiqué la société dans un communiqué.

Shell SHEL.L et Chevron CVX.N ont déclaré mercredi qu’elles réduisaient leurs opérations offshore dans le golfe du Mexique à l’approche de l’ouragan Isaias.