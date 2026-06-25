BP sera le prestataire de services techniques pour les gisements de l'ONGC situés dans le bassin offshore occidental

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BP BP.L assurera la prestation de services techniques pour les gisements de la société indienne Oil and Natural Gas Corp (ONGC) situés dans le bassin offshore occidental, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

L'ONGC conservera la propriété intégrale et le contrôle opérationnel de ces actifs. Composé de 43 blocs, le bassin offshore occidental est le bassin le plus productif de l'ONGC en hydrocarbures, ont précisé les deux sociétés.