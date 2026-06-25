BP sera le prestataire de services techniques pour les gisements de l'ONGC situés dans le bassin offshore occidental

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BP BP.L assurera la prestation de services techniques pour les gisements de la société indienne Oil and Natural Gas Corp (ONGC) situés dans le bassin offshore occidental, ont annoncé jeudi les deux entreprises.
L'ONGC conservera la propriété intégrale et le contrôle opérationnel de ces actifs. Composé de 43 blocs, le bassin offshore occidental est le bassin le plus productif de l'ONGC en hydrocarbures, ont précisé les deux sociétés.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer