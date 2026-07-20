bp se sépare de ses stations-services en Autriche

bp annonce avoir conclu un accord portant sur la vente de ses activités de stations-services et de recharge de véhicules électriques (VE) en Autriche à volenergy, dans le cadre du plan de rationalisation des activités du géant énergétique britannique.

La transaction, dont les modalités financières demeurent confidentielles, comprend 250 sites de distribution au détail sous la marque bp, ainsi que des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et l'activité de flotte associée.

Elle sera réalisée sous la forme de la cession de 100% des actions de bp Retail Austria GmbH. Elle comprend également l'activité de flotte autrichienne associée et les participations du groupe dans trois coentreprises non exploitées.

"En concentrant notre capital sur les actifs et les marchés où bp peut être le plus compétitif et servir au mieux ses clients, nous renforçons notre bilan et constituons un portefeuille d'activités downstream plus solide", explique Richard Harding, vice-président exécutif par intérim des activités downstream.

bp précise néanmoins que les sites de distribution cédés continueront d'opérer sous la marque bp dans le cadre d'un accord de licence de marque après la finalisation de la transaction, prévue pour la fin de 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

L'accord fait suite à la vente des activités de mobilité et de proximité aux Pays-Bas (2025), en Turquie (2024) et en Suisse (2022). L'activité aviation de bp (Air bp) en Autriche, ainsi que Castrol, ne font pas partie de l'accord de vente.