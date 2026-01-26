BP s'intéresse aux opportunités transfrontalières avec le Venezuela, selon le responsable de l'entreprise à Trinidad

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le projet aux paragraphes 6 et 7) par Curtis Williams

Le directeur de BP

BP.L à Trinité-et-Tobago a déclaré lundi que le groupe pétrolier et gazier était toujours intéressé par les opportunités transfrontalières avec le Venezuela, bien que le gouvernement de Caracas ait suspendu tous les accords énergétiques bilatéraux avec son voisin l'année dernière.

BP et Shell SHEL.L avaient obtenu des licences des États-Unis et du Venezuela pour développer des projets de gaz naturel offshore à la frontière maritime, où de vastes réserves ont été découvertes.

"Il y a une logique industrielle qui dit qu'il y a des ressources de l'autre côté de la frontière où les gens sont peut-être plus prudents pour investir, juste à côté de nos actifs sous-utilisés comme Atlantic LNG et Point Lisas", a déclaré David Campbell de BP.

"C'est un projet évident", a ajouté M. Campbell en référence à Cocuina-Manakin, le projet gazier que BP et PDVSA, l'entreprise publique vénézuélienne, avaient planifié.

Cocuina-Manakin possède des gisements de gaz qui s'étendent dans les eaux des deux pays, de sorte qu'un développement conjoint est nécessaire pour commencer la production, après que la phase d'exploration a été achevée il y a des années.

BP s'attend à un déclin continu de ses champs vieillissants dans les eaux peu profondes de Trinidad, mais la société voit des opportunités majeures dans les eaux profondes, a déclaré M. Campbell.

La découverte de Calypso de BP, d'une capacité de 3,5 billions de pieds cubes, qui est exploitée par Woodside

WDS.AX , est considérée comme une opportunité importante pour Trinidad d'obtenir plus de gaz pour le pays des îles jumelles, tout comme les blocs en eaux profondes que l'entreprise explore conjointement avec Shell, a déclaré le dirigeant lors d'une conférence sur l'énergie dans la capitale du pays, Port of Spain.

Environ 10 % de toutes les dépenses d'investissement en amont de BP dans le monde cette année seront consacrées à des projets énergétiques à Trinidad, a déclaré M. Campbell.