BP renvoie son personnel non essentiel sur les plateformes Thunder Horse et Na Kika

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BP BP.L a annoncé jeudi qu’elle renvoyait son personnel non essentiel sur ses plateformes Thunder Horse et Na Kika.

La société avait évacué une partie du personnel non essentiel de ces deux plateformes situées dans le golfe du Mexique américain en début de semaine, par mesure de précaution face à l'approche de la tempête tropicale Bertha.

“BP continue de surveiller les conditions météorologiques dans les eaux profondes du golfe d'Amérique afin de protéger son personnel et ses opérations”, a-t-elle ajouté.