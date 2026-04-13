bp renforce sa présence au large de la Namibie
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:30
Sous réserve de l'approbation du gouvernement local, bp sera l'opérateur de ces 3 blocs situés dans le bassin de Walvis, Eco Atlantic restant partenaire, ainsi que la compagnie nationale NAMCOR, une fois les conditions de clôture des transactions remplies.
"Cet accord marque l'entrée de bp dans le pays en tant qu'opérateur, renforce le portefeuille d'exploration de bp et offre un potentiel de croissance à long terme", commente Gordon Birrell, vice-président exécutif de la production et des opérations chez bp.
La finalisation de la transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations nécessaires des autorités namibiennes et des partenaires de la coentreprise.
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