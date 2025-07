BP: relance ses projets en Libye, signe un accord avec la NOC information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - BP annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec la National Oil Corporation (NOC) de Libye afin d'évaluer les opportunités de redéveloppement des champs pétroliers géants matures de Sarir et Messla ainsi que le potentiel d'exploration des zones adjacentes et les ressources non conventionnelles du pays.



Cet accord établit un cadre permettant à BP d'analyser diverses données techniques et de collaborer efficacement avec la NOC pour déterminer la faisabilité de futurs programmes de développement et d'exploration.



Masoud Suleman, président de la NOC, a salué le retour de BP dans le pays et l'élargissement du partenariat entre les deux entités.



BP prévoit ainsi de rouvrir son bureau à Tripoli au cours du dernier trimestre 2025, afin de gérer ses projets et d'en assurer un suivi étroit sur place.



'Cet accord reflète notre vif intérêt à renforcer notre partenariat avec la NOC et à soutenir l'avenir du secteur énergétique libyen ', a commenté William Lin, vice-président exécutif gas & low carbon energy de BP.





