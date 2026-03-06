 Aller au contenu principal
BP réduit son conseil d'administration dans le cadre du plan de réinitialisation du président Manifold
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BP prévoit un conseil d'administration plus restreint dans le cadre de sa stratégie de réinitialisation

* Simon Henry, ancien directeur financier de Shell, quitte le conseil d'administration

(Ajout de la réponse de BP à la résolution des actionnaires aux paragraphes 14 à 16) par Stephanie Kelly

Le président de BP BP.L , Albert Manifold, a annoncé vendredi son intention d'alléger le conseil d'administration dans le cadre de la stratégie de réinitialisation de la compagnie pétrolière britannique, Simon Henry, l'ancien directeur financier de Shell, figurant parmi les partants. L'allégement du conseil d'administration est l'un des changements opérés par M. Manifold depuis son arrivée à la présidence en octobre et sa volonté d'accélérer la réorientation vers les investissements dans le pétrole et le gaz. En décembre, le directeur général Murray Auchincloss a brusquement quitté , Meg O'Neill, de Woodside Energy, devant prendre la relève en avril. Manifold a indiqué que Melody Meyer et Karen Richardson quitteraient également leurs fonctions d'administratrices. M. Henry a rejoint le conseil d'administration en septembre, tandis que Mme Richardson et Mme Meyer ont été nommées respectivement en 2021 et 2017. Après ces départs, le conseil d'administration comptera 10 administrateurs, contre 13 auparavant. M. Manifold a précisé que la majorité d'entre eux auront été nommés au cours des cinq dernières années. "Nous pensons qu'un conseil allégé est un conseil plus agile, et que cela est essentiel à ce stade de l'exécution de la stratégie de réinitialisation de BP", a-t-il déclaré. "Il permettra une prise de décision plus rapide et une surveillance plus étroite, deux éléments essentiels pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires." Les bénéfices de BP ont chuté de 16 % en 2025 pour atteindre 7,5 milliards de dollars. En février, elle a suspendu les rachats d'actions pour donner la priorité à la réduction de la dette. La société a entamé un changement de stratégie majeur l'année dernière, en réduisant de plusieurs milliards les projets prévus dans le domaine des énergies renouvelables et en se recentrant sur le pétrole et le gaz traditionnels, après une poussée des énergies renouvelables sous l'ancien directeur général Bernard Looney.

RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Mme O'Neill est la première directrice générale externe de BP depuis plus d'un siècle. Elle recevra un salaire de base de 1,6 million de livres (2,1 millions de dollars), selon le rapport annuel de la société publié vendredi.

Auchincloss a gagné 5,3 millions de livres l'année dernière, contre 5,4 millions de livres en 2024, selon le rapport. Les actions de BP ont augmenté de 10 % l'année dernière, contre 12 % pour Exxon Mobil XOM.N et 11 % pour Shell SHEL.L . Les actions BP étaient en hausse de 0,5% à 1407 GMT, tandis que l'indice européen de l'énergie .SXEP était en hausse d'environ 0,1%.

RÉSOLUTIONS POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Le conseil d'administration de BP a également recommandé aux actionnaires de voter contre une proposition de résolution visant à améliorer l'information sur la manière dont les investissements de la société soutiennent une allocation disciplinée du capital. BP a déclaré que la proposition - coordonnée par l'Australasian Centre for Corporate Responsibility - ne reflétait pas l'importance qu'elle accorde à la discipline du capital. L'assemblée générale annuelle aura lieu le 23 avril.

(1 $ = 0,7499 livres)

Valeurs associées

BP
496,475 GBX LSE +0,92%
EXXON MOBIL
150,365 USD NYSE -0,24%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,76 USD Ice Europ +7,65%
Pétrole WTI
88,08 USD Ice Europ +11,66%
SHELL
3 122,500 GBX LSE +0,47%
STXE6O&G EUR P
484,55 Pts DJ STOXX +0,66%
WOODSIDE ENER
18,766 EUR Tradegate +1,44%
WOODSIDE ENER
20,7550 USD OTCBB -5,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

