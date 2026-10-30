BP quadruple son bénéfice trimestriel, porté par les prix du pétrole

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Le géant pétro-gazier britannique BP a annoncé vendredi un bénéfice net quadruplé au troisième trimestre, dans un contexte de prix élevés de l'énergie à cause de fortes perturbations du marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

Les profits attribuables aux actionnaires atteignent 4,70 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) contre 1,16 milliard l'an passé sur la même période, notamment grâce à une amélioration de ses marges de raffinage.

Ces derniers sont notamment soutenus par "un environnement de prix et de marges plus élevés", affirme la directrice générale de l'entreprise Meg O'Neill dans un communiqué.

La guerre au Moyen-Orient a dopé les cours de l'or noir en perturbant les exportations des pays du Golfe et les frappes de l'Ukraine sur les raffineries en Russie ont accentué la tension sur le marché des carburants.

Le gazole a notamment atteint des niveaux record ce qui a fait bondir les marges de raffinage des compagnies pétrolières.

"Nous avons désormais atteint nos objectifs de réduction de la dette nette et des coûts structurels", a précisé la patronne du groupe.

La dette est passée de 22,25 milliards de dollars au deuxième trimestre à 13,87 milliards au troisième.

BP, dont les performances ont généralement été à la traîne par rapport à celles de ses rivaux ces dernières années, a engagé dès 2025 un recentrage sur les hydrocarbures, en délaissant ses objectifs dans les énergies renouvelables.

L'entreprise présentera sa nouvelle stratégie le 15 décembre à New York.

Les principales entreprises pétrolières ont aussi affiché des bénéfices en forte hausse ce trimestre. Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé jeudi un résultat net plus que doublé au troisième trimestre, à 12,1 milliards de dollars, tandis que le géant français TotalEnergies a affiché un bénéfice net record de 8,3 milliards de dollars.