bp plus forte baisse du FTSE 100 après une dégradation de BofA
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:12
A 13h00 (heure locale), l'action reculait de 2,5%, quand le FTSE avançait dans le même temps de 0,1%. L'indice sectoriel paneuropéen STOXX Europe 600 Oil & Gas cède de son côté 0,8%.
Dans une étude publiée dans la matinée, BofA souligne que la baisse des prix du pétrole et du gaz et la contraction des marges de raffinage qu'elle implique pour les acteurs du secteur vont avoir pour conséquence une moindre génération de flux trésorerie (FCF).
Alors que les compagnies énergétiques vont avoir auront besoin de davantage "coussins" financiers dans ces conditions, elles vont en disposer de moins qu'auparavant, s'inquiète la banque américaine, puisque les leviers externes (ventes d'actifs, acquisitions opportunistes...) se font plus rares et qu'ils sont déjà pris en compte par le marché.
Plus globalement, la firme new-yorkaise explique que sa vision du marché se dégrade, avec une prévision sur le baril de Brent désormais ramenée à 60 dollars le baril à horizon 2026.
Concernant bp, BofA estime que la major britannique est financièrement plus contrainte que ses pairs sans la mesure où elle doit à la fois soigner son bilan, financer ses investissements pétroliers, ses projets bas carbone, toujours payer les conséquences de la marée noire tout en redistribuant du cash aux actionnaires.
L'établissement financier dégrade en conséquence son opinion sur le titre, avec un objectif de cours ramené de 440 à 375 pence.
Valeurs associées
|452,825 GBX
|LSE
|-2,62%
