BP Plc déçoit ses actionnaires
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 09:26

BP a publié des résultats contrastés au quatrième trimestre 2025, marqués par des performances opérationnelles proches des attentes et par une déception au niveau de la rémunération des actionnaires. Le titre perdait plus de 3% dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.

Si la production a rempli les objectifs, la major pétrolière n'a pu éviter une lourde perte nette de 3,4 milliards de dollars, conséquence de près de 4,3 milliards de dollars d'éléments d'ajustement après impôts, principalement liés à des dépréciations dans les activités bas carbone.

Sur le plan financier, les flux de trésorerie opérationnels ont atteint 7,6 milliards de dollars, en baisse limitée de 2% sur un trimestre et légèrement supérieurs au consensus. L'endettement net s'est en revanche nettement amélioré, reculant de 15% sur un an à 22,2 milliards de dollars. Le free cash-flow, en revanche, a fortement baissé à 3,4 milliards de dollars, pénalisé par une hausse marquée des investissements, au-delà de ce qui était anticipé. Cette situation a conduit le conseil d'administration à suspendre les rachats d'actions au profit d'un désendettement accéléré.

Priorité au désendettement

Cette inflexion stratégique est également visible dans les perspectives. BP anticipe une production du premier trimestre 2026 globalement stable par rapport à la fin de 2025 et fixe ses investissements annuels 2026 dans une fourchette de 13 à 13,5 milliards de dollars. Pour Frédéric Lorec, analyste chez AlphaValue, "BP a publié un quatrième trimestre mitigé, avec des opérations solides et un mouvement significatif sur le bilan, mais un message clairement plus faible sur le retour aux actionnaires". Selon lui, la combinaison d'un free cash-flow décevant et de la suspension des rachats d'actions devrait l'emporter sur la bonne tenue opérationnelle et entraîner une réaction négative du marché.

