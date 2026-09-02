Le logo de BP est visible dans une station-service à Kloten

BP a annoncé mercredi la ‌nomination d’Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty, au poste de ​président permanent, après avoir licencié Albert Manifold en mai, moins d’un an après sa prise de fonction, sur fond de problèmes de gouvernance et de ​conduite.

Amanda Blanc, membre du conseil d'administration qui avait supervisé les nominations de d'Albert Manifold et de ​Ian Tyler, ne sollicitera pas de ⁠nouveau mandat lors de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine et quittera ‌ses fonctions dès qu'un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

Ian Tyler, également président du groupe de matériaux de construction ​Grafton Group et administrateur ‌indépendant référent du groupe minier Anglo American, a rejoint ⁠le conseil d’administration de BP l’an dernier et avait remplacé Albert Manifold à titre intérimaire en mai.

"Compte tenu de l'importance de cette fonction, Ian examinera ⁠ses autres engagements ‌au sein de conseils d’administration afin de s'assurer qu'il peut ⁠consacrer à l'entreprise le temps et l'attention nécessaires", a dit BP.

Albert ‌Manifold a déclaré qu’il contestait la version des faits présentée ⁠par BP, qui n’avait pas détaillé les problèmes de conduite ⁠et de gouvernance ‌évoqués par le groupe, et qu’il ne laisserait pas cette "fausse version des faits" ​rester sans réponse.

Albert Manifold avait ‌mandaté le cabinet d’avocats Mishcon de Reya pour le représenter après son éviction, a indiqué en ​mai à Reuters une source proche du dossier.

Son départ surprise est intervenu moins de huit mois après sa prise de fonctions, alors qu'il ⁠avait été recruté pour superviser une refonte de la stratégie visant à recentrer BP sur ses activités pétrolières et gazières. Cette éviction intervient après plusieurs années de changements au sein de la direction du groupe.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, avec la contribution de Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)