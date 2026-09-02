 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP nomme Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty, au poste de président après avoir évincé Manifold
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 08:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Manifold a été démis de ses fonctions en mai, après moins d'un an à ce poste

* Amanda Blanc, membre du conseil d'administration, ne se représentera pas

* Mme Blanc avait supervisé les nominations de Manifold et de Tyler

(Précisions supplémentaires)

BP BP.L a nommé Ian Tyler, ancien directeur général du groupe de construction Balfour Beatty

BALF.L , au poste de président permanent, a-t-elle annoncé mercredi, après avoir licencié Albert Manifold en mai, après moins d’un an à ce poste , invoquant des problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, membre du conseil d’administration qui a supervisé les nominations de M. Manifold et de M. Tyler, ne se représentera pas lors de l’assemblée générale annuelle de l’année prochaine et quittera ses fonctions dès qu’un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

M. Tyler, également président du groupe de matériaux de construction Grafton Group GFTU_u.L et administrateur indépendant senior de la société minière Anglo American AAL.L , a rejoint le conseil d’administration de BP l’année dernière et avait remplacé M. Manifold à titre intérimaire en mai.

«Compte tenu de l’importance de ce poste, Ian réexaminera ses engagements actuels au sein des conseils d’administration afin de s’assurer qu’il pourra consacrer le temps et l’attention nécessaires à l’entreprise», a déclaré BP.

M. Manifold a déclaré qu’il contestait la version des faits donnée par BP, qui n’entrait pas dans les détails concernant la conduite de l’entreprise et les préoccupations en matière de gouvernance, et qu’il ne laisserait pas passer cette “fausse version des faits” sans réagir.

M. Manifold a fait appel au cabinet d’avocats Mishcon de Reya pour le représenter après son éviction, a déclaré en mai à Reuters une source proche du dossier.

La destitution surprise de M. Manifold est intervenue un peu moins de huit mois après sa prise de fonction, destinée à superviser une refonte stratégique visant à recentrer BP sur ses activités pétrolières et gazières, et faisait suite à des années de bouleversements au sein de la direction de BP.

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
4 115,000 GBX LSE +0,05%
BALFOUR BEATTY
872,750 GBX LSE +0,09%
BP
541,250 GBX LSE 0,00%
GRAFTON GROUP UTS
1 034,800 GBX LSE +0,45%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,06%
Pétrole Brent
95,67 USD Ice Europ +0,50%
Pétrole WTI
90,74 USD Ice Europ -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,26 +0,07%
HAFFNER ENERGY
0,52 0,00%
CAC 40
8 301,85 0,00%
Or
4 315,41 -0,33%
TOTALENERGIES
77,61 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank