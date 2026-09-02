BP nomme Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty, au poste de président après avoir évincé Manifold

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Manifold a été démis de ses fonctions en mai, après moins d'un an à ce poste

* Amanda Blanc, membre du conseil d'administration, ne se représentera pas

* Mme Blanc avait supervisé les nominations de Manifold et de Tyler

(Précisions supplémentaires)

BP BP.L a nommé Ian Tyler, ancien directeur général du groupe de construction Balfour Beatty

BALF.L , au poste de président permanent, a-t-elle annoncé mercredi, après avoir licencié Albert Manifold en mai, après moins d’un an à ce poste , invoquant des problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, membre du conseil d’administration qui a supervisé les nominations de M. Manifold et de M. Tyler, ne se représentera pas lors de l’assemblée générale annuelle de l’année prochaine et quittera ses fonctions dès qu’un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

M. Tyler, également président du groupe de matériaux de construction Grafton Group GFTU_u.L et administrateur indépendant senior de la société minière Anglo American AAL.L , a rejoint le conseil d’administration de BP l’année dernière et avait remplacé M. Manifold à titre intérimaire en mai.

«Compte tenu de l’importance de ce poste, Ian réexaminera ses engagements actuels au sein des conseils d’administration afin de s’assurer qu’il pourra consacrer le temps et l’attention nécessaires à l’entreprise», a déclaré BP.

M. Manifold a déclaré qu’il contestait la version des faits donnée par BP, qui n’entrait pas dans les détails concernant la conduite de l’entreprise et les préoccupations en matière de gouvernance, et qu’il ne laisserait pas passer cette “fausse version des faits” sans réagir.

M. Manifold a fait appel au cabinet d’avocats Mishcon de Reya pour le représenter après son éviction, a déclaré en mai à Reuters une source proche du dossier.

La destitution surprise de M. Manifold est intervenue un peu moins de huit mois après sa prise de fonction, destinée à superviser une refonte stratégique visant à recentrer BP sur ses activités pétrolières et gazières, et faisait suite à des années de bouleversements au sein de la direction de BP.