BP ne parvient pas à trouver un accord avec le syndicat alors que le lock-out à la raffinerie de l'Indiana se prolonge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de BP et du syndicat, ainsi que du contexte à partir du paragraphe 2) par Nicole Jao

Les dirigeants de BP BP.L et du syndicat ont repris lundi les négociations sur la convention collective des travailleurs de la raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, sans parvenir à un accord, alors que le lock-out entrait cette semaine dans son troisième mois.

Quelque 800 travailleurs de cette raffinerie d'une capacité de 440.000 barils par jour, la plus grande du Midwest américain, sont en lock-out depuis le 19 mars, après des mois de négociations qui n'ont pas abouti à un nouvel accord collectif.

« Lors de la réunion d'aujourd'hui, l'USW a de nouveau demandé à la raffinerie BP Whiting de lever le lock-out, mais celle-ci n'était toujours pas disposée à reprendre des discussions constructives sur des points essentiels pour l'avenir de la raffinerie », a déclaré BP lundi.

Le géant pétrolier britannique a déclaré que les négociations ne pourraient se poursuivre que si le lock-out restait en vigueur.

Le syndicat des métallurgistes avait auparavant accusé BP de ne pas vouloir lever le lock-out à moins que les travailleurs n'acceptent les exigences de l'entreprise.

« L'entreprise tente d'utiliser les remboursements hypothécaires, les factures d'épicerie, les soucis liés aux soins de santé et la pression familiale comme moyen de pression dans les négociations », a déclaré Eric Schultz, président de la section locale 7-1 de l'USW. « Nous sommes prêts à négocier, mais British Petroleum devrait cesser d'utiliser ce lock-out pour faire pression sur les travailleurs et leurs familles afin qu'ils acceptent des concessions. »

Le syndicat a fait part de ses préoccupations concernant toute une série de questions, notamment les suppressions d’emplois, les réductions salariales, les dispositions relatives aux droits de la direction, les questions d’ancienneté et la prolongation de la convention collective pour six ans.

BP a continué d’exploiter l’usine en recourant à des travailleurs contractuels pendant le lock-out, qui est survenu à un moment où les prix du carburant s’envolent alors que la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, s’est prolongée en raison de la guerre en Iran.

Le mois dernier, la raffinerie de pétrole de Whiting a subi une brève coupure de courant , entraînant l'arrêt de l'une de ses unités de traitement.