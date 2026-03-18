BP met en lock-out les travailleurs syndiqués de sa raffinerie du Midwest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration de BP, le syndicat n'étant pas immédiatement disponible pour un commentaire) par Nicole Jao et Anmol Choubey

BP BP.L a annoncé mardi qu'il mettrait en lock-out environ 800 membres du Syndicat des Métallos de sa raffinerie de Whiting (Indiana), d'une capacité de 440 000 barils par jour, à partir du 19 mars à 0h00, en invoquant l'échec des négociations sur un nouvel accord de travail.

La major pétrolière britannique a mis fin à la prolongation de 24 heures de son contrat et a émis un avis de lock-out après que le syndicat a rejeté des propositions que BP considère comme essentielles pour la viabilité à long terme de l'installation.

Les employés de maintenance ont reçu l'ordre de ne pas se présenter après le 17 mars, tandis que les autres travailleurs représentés par l'USW se présenteront jusqu'au 18 mars.

Vendredi, BP a présenté une offre de contrat révisée après que les membres du syndicat ont massivement rejeté ce que l'entreprise avait appelé sa "dernière, meilleure et dernière" proposition.

"Lors de la réunion d'aujourd'hui, le syndicat a présenté une proposition légèrement révisée, mais a une fois de plus rejeté sans équivoque les propositions de la société qui sont essentielles à la viabilité à long terme de la raffinerie", a déclaré BP dans un communiqué.

Le Syndicat des Métallurgistes unis n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'entreprise a indiqué qu'elle continuerait à négocier de bonne foi, mais que la levée du lock-out nécessiterait l'acceptation par le syndicat de sa proposition du 17 mars.

BP a déclaré que la décision d'imposer un lock-out faisait suite à des mois de négociations au cours desquels le syndicat a rejeté à deux reprises des propositions clés sans répondre aux principales préoccupations de BP.

Depuis le 1er février, la société a déclaré qu'elle opérait dans un contexte d'"incertitude sociale", y compris la possibilité d'une grève avec un préavis de seulement 24 heures, et qu'il était vital de reprendre le contrôle des opérations pour assurer un transfert sûr et ordonné de la gestion de la raffinerie.

Les enjeux à Whiting sont importants, car toute perturbation opérationnelle pourrait exacerber un marché mondial des produits raffinés déjà tendu, ce qui soulèverait des problèmes d'approvisionnement dans le Midwest et peut-être au-delà.

Les prix de l'essence et du diesel ont augmenté aux États-Unis ( ) alors que les marchés mondiaux des carburants continuent de souffrir des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le syndicat a déclaré que BP avait proposé des changements sur le lieu de travail, notamment la suppression de plus de 200 emplois syndicaux dans les domaines de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité environnementale, ainsi que la suppression de certaines protections sur le lieu de travail.

La précédente convention collective de trois ans a expiré le 31 janvier.

La raffinerie de Whiting produit des carburants pour le transport, notamment de l'essence, du carburant diesel et du kérosène.