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Selon une source, Amazon prévoit de réduire considérablement le nombre de colis envoyés par l'intermédiaire de la poste américaine
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 04:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon et USPS négocient un nouveau contrat depuis plus d'un an

* Amazon affirme qu'USPS s'est retiré; USPS dit qu'il négocie toujours

* USPS est confronté à un manque de liquidités et a besoin d'une vente aux enchères pour lever des fonds

* La vente aux enchères d'USPS ajoute de l'incertitude, selon Amazon

(Ajout de commentaires d'Amazon aux paragraphes 10-11, et d'USPS aux paragraphes 14) par David Shepardson

Amazon.com AMZN.O prévoit de réduire considérablement le nombre de colis qu'il envoie par l'intermédiaire du service postal américain après avoir échoué à se mettre d'accord sur les conditions commerciales, a déclaré à Reuters une personne informée sur le sujet.

Le géant du commerce électronique, largement considéré comme le plus gros client du service postal, a réduit ses envois postaux et vise à les réduire d'au moins deux tiers d'ici à septembre, date à laquelle son contrat prendra fin, a déclaré la personne en question.

Le Wall Street Journal a fait état de ce projet plus tôt dans la journée de mardi.

Le ministre américain des Postes, David Steiner, a déclaré à Reuters, en marge d'une audition au Congrès, que l'USPS était toujours en train de négocier avec Amazon.

"Je ne peux pas vous dire où cela va se terminer", a déclaré M. Steiner, refusant de commenter l'ampleur d'une éventuelle réduction, invoquant un accord de confidentialité.

M. Steiner a déclaré lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis mardi que USPS pourrait être à court de liquidités d'ici 12 mois , ou dès octobre s'il effectue les versements de retraite requis.

Amazon et USPS sont en pourparlers depuis plus d'un an pour étendre leur relation. Cependant, le volume des colis d'Amazon a commencé à diminuer et une réduction complète est probable d'ici l'automne, a déclaré la personne, refusant d'être identifiée car l'information est privée.

En janvier, USPS a commencé à prendre des propositions pour l'accès à son réseau de livraison du dernier kilomètre, ouvrant plus de 18 000 unités de livraison à destination et centres de traitement locaux dans tout le pays par le biais d'un processus d'enchères visant à collecter des fonds .

L'année dernière, Amazon a déclaré qu'après 30 ans de relations, elle était "surprise" que l'USPS veuille organiser une vente aux enchères et que, compte tenu de l'incertitude, elle évaluait les options possibles.

Mardi, Amazon a déclaré dans un communiqué qu'elle avait "voulu augmenter nos volumes avec USPS. Nous avons négocié avec eux de bonne foi pendant plus d'un an pour essayer de parvenir à un accord qui leur rapporterait des milliards de revenus et nous pensions que nous nous dirigions vers un accord, lorsque l'USPS s'est brusquement retiré à la onzième heure et a introduit le concept de vente aux enchères".

Amazon a déclaré avoir soumis une offre et, bien qu'elle espère "poursuivre notre partenariat, même à un niveau réduit, nous devons maintenant nous préparer à répondre aux besoins de livraison de nos clients, quelle que soit l'issue de la vente aux enchères".

En avril, Amazon a déclaré qu'elle dépenserait plus de 4 milliards de dollars pour développer son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici la fin de l'année, en doublant les expéditions plus rapides afin d'augmenter la demande des acheteurs dans les petites villes et à la campagne.

En décembre, M. Steiner a indiqué qu'Amazon faisait appel à USPS 1,7 milliard de fois par an pour la gestion des colis.

En décembre, M. Steiner a déclaré à Reuters que sans USPS , "Amazon ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui... Nous aimerions poursuivre cette relation. Nous voulons juste nous assurer que nous continuons à un prix équitable".

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