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BP, Marathon, 7-Eleven et Walmart poursuivis en justice pour avoir prétendument utilisé l'IA afin de faire grimper les prix de l'essence en Californie
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les automobilistes affirment que les prix ont augmenté de 30 cents le gallon là où l'IA était largement utilisée

* Une action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts pour violation du droit de la concurrence

* Les Californiens paient les prix de l'essence les plus élevés des États-Unis

* Les défendeurs n'ont pas souhaité s'exprimer

par Jonathan Stempel

Des exploitants de stations-service, notamment BP BP.L , Circle K ATD.TO , Marathon Petroleum

MPC.N , 7-Eleven 3382.T , Walmart WMT.O et Albertsons

ACI.N , ont été poursuivis lundi par des automobilistes californiens qui les accusent d’utiliser l’intelligence artificielle pour faire grimper les prix à la pompe.

Selon une proposition de recours collectif, les défendeurs auraient enfreint la principale loi sur la concurrence californienne, le Cartwright Act, en utilisant un outil basé sur l’IA qui exploite les données des stations-service concurrentes pour "coordonner des prix élevés et soutirer davantage d’argent aux consommateurs". La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Sacramento, en Californie, indique que ce stratagème enfreint l’Assembly Bill 325, une loi californienne entrée en vigueur le 1er janvier et destinée à lutter contre la fixation algorithmique des prix.

Les automobilistes ont déclaré que les prix de l’essence avaient augmenté jusqu’à 30 cents par gallon dans les zones où un pourcentage élevé de stations-service utilise cet outil d’IA, fourni par une société appelée Kalibrate. Chaque cent coûte aux automobilistes californiens 134 millions de dollars supplémentaires par an, faisant grimper les prix de l’essence à des niveaux "astronomiques" atteignant parfois 7 dollars le gallon, selon la plainte.

"Alors que les familles ont du mal à assumer les frais de déplacement pour se rendre au travail, les défendeurs se sont entendus pour mettre fin à la concurrence, en formant un trust basé sur l’IA afin de garantir que, quel que soit le lieu où un automobiliste se rend, le prix de l’essence soit artificiellement élevé", indique la plainte.

Selon la plainte, les défendeurs exploitent plus de 1.700 stations-service en Californie. Kalibrate figure également parmi les défendeurs. Les défendeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires ou ont refusé de s’exprimer.

Les Californiens paient les prix de l’essence les plus élevés du pays, avec une moyenne de 5,58 dollars le gallon pour l’essence ordinaire, selon l’AAA. La moyenne nationale est de 3,93 dollars. Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour les automobilistes ayant payé leur essence trop cher.

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