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BP limoge son président Albert Manifold dans une décision surprise
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 14:11

BP BP.L a annoncé mardi avoir démis de ses fonctions son président Albert Manifold, avec effet immédiat, la major britannique citant des manquements "inacceptables" en matière de gouvernance et des problèmes de conduite.

Albert Manifold, qui militait en faveur d'un retour plus rapide vers les investissements dans le pétrole et le gaz, avait été nommé président en octobre, mais avait un obtenu un soutien moins marqué que d'habitude du conseil d'administration.

BP a déclaré avoir nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, le temps de rechercher un remplaçant permanent.

A la Bourse de Londres, vers 12h10 GMT, l'action chutait de 5,6% après avoir perdu plus de 9% après l'annonce du départ du président, contre un gain de 0,50% pour le FTSE au même moment.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore; Version Française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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