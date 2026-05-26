KNDS: résultats solides pour le groupe d'armement franco-allemand avant son introduction en Bourse

Outre les canons Caesar, KNDS produit une grande gamme de blindés, dont le Boxer (gauche) et le Puma (droite) ( AFP / MICHAELA STACHE )

Le groupe franco-allemand d'armement KNDS, spécialisé dans les véhicules blindés, a publié mardi des résultats de l'année 2025 en forte hausse, confirmant sa dynamique de croissance à l'approche d'une introduction en Bourse prévue cette année.

Le résultat net a approché le milliard d'euros, à 996 millions d'euros, a déclaré le directeur financier de KNDS, Philippe Balducchi, lors d'une conférence téléphonique.

KNDS a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 15,9% sur un an, porté par la hausse des dépenses de défense en Europe et la montée en cadence de la production, selon un communiqué.

Les prises de commandes du fabricant du char Leopard 2 atteignent un niveau record de 13,5 milliards d'euros, permettant au carnet de commandes de s'établir à 33,1 milliards d'euros fin 2025.

KNDS, créé en 2015 en combinant des activités françaises (ex-Nexter) et allemandes (Krauss-Maffei Wegmann), souligne une demande soutenue de la part de plus de 40 forces armées dans le monde, dans un contexte de tensions géopolitiques et de réarmement en Europe.

La rentabilité progresse également, avec un résultat opérationnel (EBIT) de 661 millions d'euros, soit 15% du chiffre d’affaires, contre 13,2% un an plus tôt.

Le groupe prépare son introduction en Bourse "en 2026, avec double cotation envisagée à Francfort et Paris", a-t-il confirmé dans ce communiqué.

La maison mère de KNDS, holding de droit néerlandais, est contrôlée aujourd'hui par l'Etat français, via la holding publique française GIAT Industries, et la famille allemande Wegmann, qui souhaite désormais vendre ses parts.

Après des mois d'atermoiements, l'Etat allemand a annoncé la semaine dernière qu'il visait une participation de 40% dans KNDS, susceptible d'être être réduite à 30% d'ici deux à trois ans.